اسرائيل استخدمت قذائف "الفوسفور الأبيض" جوًا في الجنوب

قالت " " إن استخدمت قذائف الفوسفور الأبيض جوًا فوق منازل في بلدة جنوبي يوم 3 آذار، مؤكدة أنها تحققت من 7 صور تُظهر انفجار هذه الذخائر في الجو فوق البلدة.

وأضافت المنظمة أن استخدام الفوسفور الأبيض في مناطق سكنية يثير قلقًا بالغًا، محذّرة من عواقب وخيمة على المدنيين.