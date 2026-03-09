تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أهداف "أخرى" للانزالات الاسرائيلية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-03-2026 | 02:30
A-
A+
أهداف أخرى للانزالات الاسرائيلية
أهداف أخرى للانزالات الاسرائيلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشير معطيات ميدانية إلى أن العمليات الاسرائيلية الخاصة التي نُفذت في البقاع خلال الساعات الماضية قد لا تكون مرتبطة فقط بالتحركات الظاهرة على الأرض، او بالاسباب المباشرة التي حكي عنها في الايام الماضية، بل بهدف محدد يتصل بالبنية الصاروخية لحزب الله.
وبحسب مصادر متابعة "فانه بالرغم من كثرة الحديث عن طبيعة ما جرى، يبدو أن الهدف الأساسي للإنزالات كان الوصول إلى منشأة صاروخية يُعتقد أنها تقع تحت الأرض".
وتضيف المصادر ترى أن هذا النوع من العمليات قد يتكرر خلال الحرب، خصوصاً إذا كانت هناك مواقع مماثلة يصعب استهدافها عبر القصف الجوي التقليدي. لذلك يُتوقع أن تبقى مثل هذه الإنزالات خياراً مطروحاً كلما ظهرت معلومات عن منشآت محصنة مماثلة.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيليّ: بدأنا مهاجمة أهداف لـ"حزب الله" في أنحاء لبنان
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه يواصل مهاجمة أهداف في قطاع غزة خارج مناطق "الخط الأصفر"
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ليلة عصيبة في "الشرق الأوسط" ليالٍ أخرى كثيرة كهذه قادمة
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية على قبريخا وأخرى على مجدل سلم
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

البقاع

الظاهر

جوي ✊

ساسي

الهد

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-09
Lebanon24
04:15 | 2026-03-09
Lebanon24
04:15 | 2026-03-09
Lebanon24
04:08 | 2026-03-09
Lebanon24
04:01 | 2026-03-09
Lebanon24
04:00 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24