أهداف "أخرى" للانزالات الاسرائيلية

تشير معطيات ميدانية إلى أن العمليات الاسرائيلية الخاصة التي نُفذت في خلال الساعات الماضية قد لا تكون مرتبطة فقط بالتحركات الظاهرة على الأرض، او بالاسباب المباشرة التي حكي عنها في الايام الماضية، بل بهدف محدد يتصل بالبنية الصاروخية لحزب الله.

وبحسب مصادر متابعة "فانه بالرغم من كثرة الحديث عن طبيعة ما جرى، يبدو أن الهدف الأساسي للإنزالات كان الوصول إلى منشأة صاروخية يُعتقد أنها تقع تحت الأرض".

وتضيف المصادر ترى أن هذا النوع من العمليات قد يتكرر خلال الحرب، خصوصاً إذا كانت هناك مواقع مماثلة يصعب استهدافها عبر القصف الجوي التقليدي. لذلك يُتوقع أن تبقى مثل هذه الإنزالات خياراً مطروحاً كلما ظهرت معلومات عن منشآت محصنة مماثلة.



