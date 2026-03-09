الجيش الإسرائيلي ينذر بشن هجمات ضد مقرات "القرض الحسن"

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان لبنان
🔸في الساعات القريبة سيعمل جيش الدفاع بقوة ضد البنى التحتية الإرهابية التابعة لجمعية القرض الحسن التي تشكل عنصرًا مركزيًا في تمويل نشاط حزب الله الإرهابي وتضر بالاقتصاد اللبناني خدمة لمصالح إيرانية.
🔸جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم، ولذلك أعود… pic.twitter.com/GtjqdoWwud
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 9, 2026
