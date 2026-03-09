الجيش الإسرائيلي ينذر بشن هجمات ضد مقرات "القرض الحسن"

أعلن المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي عن أن الجيش سيقوم بمهاجمة بنى تحتية تابعة للقرض الحسن في .



وقال:" في الساعات القريبة سيعمل الجيش بقوة ضد البنى التحتية التابعة لجمعية القرض الحسن التي تشكل عنصرًا مركزيًا في تمويل نشاط وتضر بالاقتصاد اللبناني خدمة لمصالح إيرانية".



أضاف:" الجيش لا ينوي المساس بكم، ولذلك أعود وأدعو سكان الضاحية الجنوبية إلى إخلاء منازلهم، وفق مسارات الإخلاء التي نشرناها".

March 9, 2026