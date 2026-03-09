تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اجراءات من "واتساب" تطال مجموعات إخبارية لبنانية

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
09-03-2026 | 03:30
A-
A+
اجراءات من واتساب تطال مجموعات إخبارية لبنانية
اجراءات من واتساب تطال مجموعات إخبارية لبنانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لوحظ صباح اليوم تعرّض عدد من المجموعات الاخبارية للحظر عبر تطبيق "واتساب"، حيث اختفت هذه القنوات كليا عن التطبيق.

خبير في التكنولوجيا، أوضح لـ"لبنان24" أنه تقنياً، حذف عدد من القنوات الإخبارية في التوقيت نفسه يوحي بأن ما جرى ليس قراراً فردياً معزولاً، بل أقرب إلى موجة إنفاذ جماعية أو مراجعة مركزية أو عدد كبير من البلاغات المتزامنة.

وقال:" الاحتمال الأول هو أن بعض القنوات نشرت بعض المواد صنّفتها "ميتا" ضمن المحتوى الخطر أو الداعم لجهات أو أحداث عنيفة. سياسة "ميتا" الخاصة بـ"الأفراد والمنظمات الخطرة" تمنع تمجيد أو دعم أو تمثيل جهات تصنّفها المنصة خطرة، حتى لو كان المحتوى مرتبطاً بحرب أو نزاع. وهنا المشكلة التقنية أن الخوارزميات لا تفرّق دائماً بدقة بين النقل الإخباري وإعادة نشر مواد، خصوصاً عندما تتضمن الشعارات، المقاطع الأصلية، أو الصياغات التعبوية".

الاحتمال الثاني هو أن القنوات وقعت تحت تشدد خاص بالأزمات والحروب. ميتا تقول إنها تفعّل خلال الأزمات ما تسميه "بروتوكول سياسات الأزمات"، أي أنها تعتمد إجراءات أسرع وأكثر حساسية عندما ترى خطراً مرتفعاً من التحريض أو الضرر خارج المنصة. في سياق حرب لبنان وإسرائيل، هذا يعني أن أي محتوى فيه مشاهد عنف، دعوات ميدانية، معلومات غير مؤكدة عن الاستهدافات، أو صياغات قد تُفهم كتحريض، يصبح أكثر عرضة للتقييد أو الإزالة.

بالتالي، الحذف المتزامن يرجّح قراراً خوارزمياً أو مركزياً من "ميتا"، لا خللاً عابراً، في ظل تشدد متزايد تجاه محتوى الحروب والمواد التي قد تُصنّف تحريضية أو مضللة أو داعمة لجهات مسلّحة.
يذكر ان "شركة ميتا بلاتفورمز"والمعروفة سابقًا باسم شركة فيسبوك تمتلك حاليا فيسبوك، إنستغرام، واتساب، ماسنجر، وثريدز، من بين منتجات وخدمات أخرى.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
اتهامات خطيرة تطال واتساب.. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من قوى الأمن يتعلق بـ"واتساب"!
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة من واتساب تنهي أكبر عوائق المجموعات.. ما الجديد؟
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"الإخبارية السورية": مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في السويداء تستهدف بلدة المزرعة بقذائف هاون وقوى الأمن ترد على مصادر النيران
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

ميتا بلاتفورمز

صباح اليوم

الخوارزمي

شركة ميتا

بروتوكول

إسرائيل

لبنان24

ماسنجر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-09
Lebanon24
04:15 | 2026-03-09
Lebanon24
04:15 | 2026-03-09
Lebanon24
04:08 | 2026-03-09
Lebanon24
04:01 | 2026-03-09
Lebanon24
04:00 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24