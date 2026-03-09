حاصباني: التمديد بلا ضرورة خطأ دستوري وأخلاقي

كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "ليس كل ما يُتاح يُفعل، وليس كل ما يُمدَّد يُبرَّر. التمديد لأنفسكم لعامين خارج إطار الضرورة ليس تفصيلاً إجرائياً، بل انحراف خطير عن روح التمثيل الشعبي. إنه رسالة قاسية للناس بأن مقاعد السلطة أهم من إرادتهم. يا نواب الأمة، احذروا هذه الخطوة. فالتاريخ لا يدوّن المبررات، بل يحاسب على القرارات. التمديد بلا ضرورة قد يتحول من قرار سياسي إلى خطأ دستوري وأخلاقي لا يُمحى من الذاكرة العامة".

Advertisement