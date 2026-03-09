"الهيئة اللبنانية للعقارات" ترفض استباحة الملكية الخاصة لإيواء النازحين

أعربت للعقارات عن رفضها القاطع لأي طرح يدعو إلى فتح الشقق والأبنية الخاصة الشاغرة لإيواء تحت ذريعة "الضرورة الإنسانية"، وذلك رداً على مقال نشرته جريدة "الأخبار". وشددت الهيئة في بيانها على أن ، ولا سيما المادتين 14 و15، يحظران التعدي على حرمة الملكية الخاصة أو نزعها إلا لأسباب المنفعة العامة وتعويض عادل.



وأكدت الهيئة أن الاستناد إلى لتبرير هذا التوجه يمثل "تفسيراً مجتزأً"، مشيرة إلى أن قواعد وبروتوكولاتها الإضافية تحظر النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، وتلزم بالتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وحذرت من أن تحويل الأبنية السكنية إلى أماكن لأغراض أمنية أو عسكرية (كاختباء عناصر مسلحة أو تخزين أسلحة) يسقط عنها الحماية القانونية ويعرض المدنيين للخطر، ويشكل "انتهاكاً جسيماً" للقانون الدولي.



وشددت الهيئة على أن مسؤولية تأمين الإيواء للنازحين تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها عبر المرافق العامة والمدارس والأملاك العامة، وليس عبر استباحة الأملاك الخاصة. ورفضت أي إشغال قسري للشقق دون موافقة مالكيها، معتبرة أن احترام حرمة المنازل جزء أساسي من حماية وسيادة .



