تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"الهيئة اللبنانية للعقارات" ترفض استباحة الملكية الخاصة لإيواء النازحين

Lebanon 24
09-03-2026 | 04:15
A-
A+
الهيئة اللبنانية للعقارات ترفض استباحة الملكية الخاصة لإيواء النازحين
الهيئة اللبنانية للعقارات ترفض استباحة الملكية الخاصة لإيواء النازحين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعربت الهيئة اللبنانية للعقارات عن رفضها القاطع لأي طرح يدعو إلى فتح الشقق والأبنية الخاصة الشاغرة لإيواء النازحين تحت ذريعة "الضرورة الإنسانية"، وذلك رداً على مقال نشرته جريدة "الأخبار". وشددت الهيئة في بيانها على أن الدستور اللبناني، ولا سيما المادتين 14 و15، يحظران التعدي على حرمة الملكية الخاصة أو نزعها إلا لأسباب المنفعة العامة وتعويض عادل.

وأكدت الهيئة أن الاستناد إلى القانون الدولي الإنساني لتبرير هذا التوجه يمثل "تفسيراً مجتزأً"، مشيرة إلى أن قواعد جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تحظر النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، وتلزم بالتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وحذرت من أن تحويل الأبنية السكنية إلى أماكن لأغراض أمنية أو عسكرية (كاختباء عناصر مسلحة أو تخزين أسلحة) يسقط عنها الحماية القانونية ويعرض المدنيين للخطر، ويشكل "انتهاكاً جسيماً" للقانون الدولي.

وشددت الهيئة على أن مسؤولية تأمين الإيواء للنازحين تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها عبر المرافق العامة والمدارس والأملاك العامة، وليس عبر استباحة الأملاك الخاصة. ورفضت أي إشغال قسري للشقق دون موافقة مالكيها، معتبرة أن احترام حرمة المنازل جزء أساسي من حماية المجتمع المدني وسيادة الدستور.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة ردًا على بيان لجنة المستأجرين: زمن مصادرة الملكيّة الخاصّة انتهى
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 13:23:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"الهيئة اللبنانية للعقارات": لتكن حادثة انهيار المبنى في القبة عبرة لكل المسؤولين والمواطنين
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 13:23:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة اللبنانية للعقارات: لتجنيب لبنان اي ضربات عسكرية جديد
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 13:23:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة اللبنانية للعقارات: لإجراء مسح شامل وفوري للأبنية القديمة والمتضررة
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 13:23:23 Lebanon 24 Lebanon 24

القانون الدولي الإنساني

الهيئة اللبنانية

الدستور اللبناني

المجتمع المدني

بروتوكول

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-03-09
Lebanon24
07:13 | 2026-03-09
Lebanon24
07:12 | 2026-03-09
Lebanon24
07:10 | 2026-03-09
Lebanon24
07:07 | 2026-03-09
Lebanon24
06:59 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24