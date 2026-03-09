بسبب الظروف التي يعيشها لبنان.. "التيار" يلغي الإفطار الذي كان مقررا في 11 الجاري

أعلنت في انه بسبب الظروف المؤلمة التي يعيشها ، يأسف الحر لإلغاء الإفطار الوطني الجامع الذي كان مقرّرًا في من آذار الجاري ويعتذر من جميع المدعوين، ويخص بالذكر المقامات الاسلامية والنواب والسفراء والوزراء وسائر الشخصيات السياسية والاجتماعية.

ودعا الوطني الى اوسع تضامن وطني لإخراج لبنان من محنته وتجنيبه الشرور، وأضاف: "نتمنى أن نعتصم جميعًا بحبل الله والوطن فلا نتفرّق ونحقق النصر للوطن."











