"ليست المرة الأولى".. إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في يحمر وصور توثق

أكدت منظمة " " اليوم الإثنين ان استخدمت قذائف الفوسفور الأبيض جوًا فوق منازل في بلدة الجنوبية في 3 آذار الجاري، مُشيرة إلى أنها تحققت من 7 صور تُظهر انفجار هذه الذخائر في الجو فوق البلدة.

وأعلنت المنظمة أن استخدام الفوسفور الأبيض في مناطق سكنية يثير قلقًا بالغًا، محذّرة من عواقب وخيمة على المدنيين.

وبحسب تقارير للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، فان استخدام إسرائيل قذائف الفوسفور الأبيض في لم يقتصر على حادثة بلدة يحمر بل سُجِّلت حالات أخرى في فترات مختلفة.

فقد وثّقت "هيومن رايتس ووتش" استخدام الجيش للفوسفور الأبيض بين تشرين الأول 2023 وحزيران 2024 في 17 بلدة في من بينها كفركلا وميس الجبل والبستان ومركبا وعيتا الشعب، وأدى التعرض لدخانه إلى إصابة عشرات المدنيين بمشاكل تنفسية إضافة إلى حرائق في المنازل والأراضي الزراعية.

كما ذكرت منظمة العفو الدولية حادثة في 16 تشرين الأول 2023 في بلدة أدت إلى إصابة مدنيين واندلاع حرائق في منازل وسيارات.



وتُشير تقارير وتحليلات إلى أن استخدام الفوسفور الأبيض في لبنان حصل أيضاً في حروب سابقة، مثل: اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982 خلال حصار ، والحرب على لبنان في الـ1993 وعام 1996 ، وحرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.