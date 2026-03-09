تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"ليست المرة الأولى".. إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في يحمر وصور توثق
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-03-2026
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت منظمة "
هيومن رايتس ووتش
" اليوم الإثنين ان
إسرائيل
استخدمت قذائف الفوسفور الأبيض جوًا فوق منازل في بلدة
يحمر
الجنوبية في 3 آذار الجاري، مُشيرة إلى أنها تحققت من 7 صور تُظهر انفجار هذه الذخائر في الجو فوق البلدة.
وأعلنت المنظمة أن استخدام الفوسفور الأبيض في مناطق سكنية يثير قلقًا بالغًا، محذّرة من عواقب وخيمة على المدنيين.
وبحسب تقارير للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، فان استخدام إسرائيل قذائف الفوسفور الأبيض في
لبنان
لم يقتصر على حادثة بلدة يحمر بل سُجِّلت حالات أخرى في فترات مختلفة.
فقد وثّقت "هيومن رايتس ووتش" استخدام الجيش
الإسرائيلي
للفوسفور الأبيض بين تشرين الأول 2023 وحزيران 2024 في 17 بلدة في
جنوب لبنان
من بينها كفركلا وميس الجبل والبستان ومركبا وعيتا الشعب، وأدى التعرض لدخانه إلى إصابة عشرات المدنيين بمشاكل تنفسية إضافة إلى حرائق في المنازل والأراضي الزراعية.
كما ذكرت منظمة العفو الدولية حادثة في 16 تشرين الأول 2023 في بلدة
الضهيرة
أدت إلى إصابة مدنيين واندلاع حرائق في منازل وسيارات.
وتُشير تقارير وتحليلات إلى أن استخدام الفوسفور الأبيض في لبنان حصل أيضاً في حروب سابقة، مثل: اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982 خلال حصار
بيروت
، والحرب
الإسرائيلية
على لبنان في الـ1993 وعام 1996 ، وحرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.
المصدر:
لبنان 24
خاص "لبنان 24"
