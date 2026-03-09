تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لماذا الهجوم على الجيش وما الذي يزعج سلام؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
09-03-2026 | 05:00
A-
A+
لماذا الهجوم على الجيش وما الذي يزعج سلام؟
لماذا الهجوم على الجيش وما الذي يزعج سلام؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خضم الحرب التي تظلل لبنان والتهديدات اليومية التي تطال حدوده وداخله، بدا لافتاً في الأيام الأخيرة تصاعد الهجوم السياسي على الجيش وقيادته. هذا التصعيد يثير الكثير من علامات الاستفهام، ليس فقط بسبب توقيته الحساس، بل أيضاً بسبب الجهات التي تقوده.

ففي لحظة يفترض أن يكون فيها الجيش موضع دعم سياسي واسع نظراً لدوره في ضبط الوضع الداخلي ومنع الانفلات، برزت حملة انتقادات حادة تستهدف قيادته بشكل مباشر.

المفارقة أن هذه الحملة لا تأتي من "حزب الله" وحلفائه، بل من معارضيه. وهذا ما يجعل المشهد أكثر تعقيداً. فالمؤسسة العسكرية قامت خلال الأشهر الماضية بعدة إجراءات لم تكن مريحة للحزب، من بينها توقيف عدد من عناصره وإقامة حواجز مشددة على طريق الجنوب لضبط الحركة في ظل التوترات الأمنية. ومع ذلك، لم تأتِ الانتقادات من بيئة الحزب، بل من أطراف سياسية تعلن بوضوح معارضتها له.

الأمر اللافت أيضاً أن الهجوم صدر بشكل متزامن من ثلاثة نواب هم مارك ضو ووضاح صادق وميشال الدويهي، وكأنه موقف منسق أكثر منه آراء فردية. هذا التزامن يوحي بوجود خلفية سياسية أوسع، خصوصاً أن النواب الثلاثة معروفون بقربهم من رئيس الحكومة نواف سلام.

لذلك، يرى بعض المراقبين أن ما يجري قد يكون جزءاً من ضغط سياسي غير مباشر يمارسه سلام على قيادة الجيش.

جذور التوتر بين رئيس الحكومة وقائد الجيش تعود، بحسب متابعين، إلى اعتصام الروشة الذي نظمه حزب الله. يومها برز خلاف واضح حول كيفية التعامل مع التحرك، وما إذا كان يجب التشدد في مواجهته أو إدارة الموقف بطريقة تمنع الاحتكاك الداخلي. منذ ذلك الحين، يبدو أن العلاقة بين الطرفين لم تعد جيدة.

لكن المشكلة الأساسية، وفق هذا المنطق، تكمن في الخلط بين الحسابات السياسية والمصلحة الشخصية. فالخطاب السياسي الذي يرفع شعار الدفاع عن الشرعية والمؤسسات الرسمية يفترض أن يقود إلى حماية المؤسسة العسكرية لا إلى استهدافها، خصوصاً أنها تبقى الجهة الوحيدة القادرة على الحفاظ على وحدة البلاد ومنع الانزلاق إلى الفوضى.


قد لا يكون قائد الجيش رودولف هيكل بعيداً جدا في رؤيته عن الطروحات التي يرفعها سلام، إلا أن مقاربته تبدو مختلفة في طريقة التنفيذ. فالرجل يدرك حساسية المؤسسة التي يقودها، ويعرف أن أي انقسام داخل الجيش أو دفعه إلى مواجهة داخلية قد يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، ربما تصل إلى حد تفجير صراع داخلي.
ومن هنا يبرز السؤال الأساسي: إذا كان الهدف حماية الدولة ومؤسساتها، فما الذي يزعج رئيس الحكومة في سياسة التهدئة التي يعتمدها قائد الجيش، والتي تهدف أساساً إلى تجنيب البلاد شرخاً داخلياً جديداً في واحدة من أخطر اللحظات التي يمر بها لبنان؟
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
سلام: السلاح لم يحمِ حزب الله ولا قياداته وما يحمي لبنان الدولة والجيش اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 13:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 13:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: يزعجني منطق تصنيف اللبنانيين بلبناني وغير لبناني وهذا ما يزعجني بخطاب وزير الخارجية وعلى الوزير رجي أن يكون وزيرا لكل اللبنانيين وأن يمثل جميع الكتل والأحزاب
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 13:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: يزعجني منطق تصنيف اللبنانيين بلبناني وغير لبناني وهذا ما يزعجني بخطاب وزير الخارجية وعلى الوزير رجي أن يكون وزيرا لكل اللبنانيين وأن يمثل جميع الكتل والأحزاب
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 13:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المؤسسة العسكرية

قيادة الجيش

قائد الجيش

نواف سلام

حزب الله

التزام

القادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-03-09
Lebanon24
07:13 | 2026-03-09
Lebanon24
07:12 | 2026-03-09
Lebanon24
07:10 | 2026-03-09
Lebanon24
07:07 | 2026-03-09
Lebanon24
06:59 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24