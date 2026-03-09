تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

صحيفة إسرائيلية تزعم: "حزب الله" أعطى أوامره لمواجهة الجيش

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-03-2026 | 05:15
صحيفة إسرائيلية تزعم: حزب الله أعطى أوامره لمواجهة الجيش
صحيفة إسرائيلية تزعم: حزب الله أعطى أوامره لمواجهة الجيش photos 0
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً نقلت فيه عن مصدر مطلع قوله إنَّ "حزب الله أصدر تعليمات لأعضائه بمواجهة الجيش اللبناني إذا حاول التدخل في أنشطة الحزب".
 
 
 وزعم المصدر أن "التعليمات واضحة جداً وتُفيد بأنه في حال حاول الجيش اللبناني تفكيك موقع للحزب أو منع إطلاق الصواريخ، فيجبُ مواجهته".


ويأتي هذا التوجيه في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة اللبنانية مؤخراً باتخاذ خطوات ضد الإيرانيين وأعضاء الحرس الثوري الإيراني في البلاد. ومن بين الإجراءات الأخرى، أعلن لبنان أنه لا يمكن للمواطنين الإيرانيين الآن دخول البلاد إلا بتأشيرة، فيما صنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة غير شرعية، وطرد كبار المسؤولين الإيرانيين من البلاد، بحسب ما ذكرت "جيروزاليم بوست".


وتأتي خطوة لبنان في أعقاب مطالبة إسرائيل بالتحرك ضد أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين يعملون على الأراضي اللبنانية، فيما قتل الجيش الإسرائيلي بضربة نفذتها القوات البحرية على فندق في بيروت، قادة  من الفيلق اللبناني التابع للحرس الثوري الإيراني في بيروت.


في الوقت نفسه، يقول التقرير إنه "على الرغم من الإجراءات الأخيرة التي اتخذها لبنان ضدّ إيران، إلا أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات جذرية ضد حزب الله نفسه"، ويُضيف: "نرى بعض الخطوات هنا وهناك، لكن لا يبدو أن هناك تحركاً حقيقياً وفعالاً في الأفق".


كذلك، قال مصدر إسرائيلي لصحيفة "جيروزاليم بوست" إنَّ مُنسقة أممية سابقة ستصلُ إلى إسرائيل الاثنين وسط التصعيد المستمر، لتكون بذلك أول وسيطة تصل إلى البلاد في محاولة لوقف القتال.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
ترجمة "لبنان 24"

