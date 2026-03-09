صحيفة إسرائيلية تزعم: "حزب الله" أعطى أوامره لمواجهة الجيش

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريراً جديداً نقلت فيه عن مصدر مطلع قوله إنَّ " أصدر تعليمات لأعضائه بمواجهة إذا حاول التدخل في أنشطة الحزب".

وزعم المصدر أن "التعليمات واضحة جداً وتُفيد بأنه في حال حاول الجيش اللبناني تفكيك موقع للحزب أو منع إطلاق الصواريخ، فيجبُ مواجهته".





ويأتي هذا التوجيه في الوقت الذي بدأت فيه مؤخراً باتخاذ خطوات ضد الإيرانيين وأعضاء في البلاد. ومن بين الإجراءات الأخرى، أعلن أنه لا يمكن للمواطنين الإيرانيين الآن دخول البلاد إلا بتأشيرة، فيما صنف كمنظمة غير شرعية، وطرد كبار المسؤولين الإيرانيين من البلاد، بحسب ما ذكرت "جيروزاليم بوست".





وتأتي خطوة لبنان في أعقاب مطالبة بالتحرك ضد أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين يعملون على الأراضي ، فيما قتل الجيش بضربة نفذتها على فندق في ، قادة من الفيلق اللبناني التابع للحرس الثوري الإيراني في بيروت.





في الوقت نفسه، يقول التقرير إنه "على الرغم من الإجراءات الأخيرة التي اتخذها لبنان ضدّ ، إلا أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات جذرية ضد حزب الله نفسه"، ويُضيف: "نرى بعض الخطوات هنا وهناك، لكن لا يبدو أن هناك تحركاً حقيقياً وفعالاً في الأفق".





كذلك، قال مصدر إسرائيلي لصحيفة "جيروزاليم بوست" إنَّ مُنسقة أممية سابقة ستصلُ إلى إسرائيل الاثنين وسط التصعيد المستمر، لتكون بذلك أول وسيطة تصل إلى البلاد في محاولة لوقف القتال.