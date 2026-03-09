تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
صحيفة إسرائيلية تزعم: "حزب الله" أعطى أوامره لمواجهة الجيش
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-03-2026
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً نقلت فيه عن مصدر مطلع قوله إنَّ "
حزب الله
أصدر تعليمات لأعضائه بمواجهة
الجيش اللبناني
إذا حاول التدخل في أنشطة الحزب".
وزعم المصدر أن "التعليمات واضحة جداً وتُفيد بأنه في حال حاول الجيش اللبناني تفكيك موقع للحزب أو منع إطلاق الصواريخ، فيجبُ مواجهته".
ويأتي هذا التوجيه في الوقت الذي بدأت فيه
الحكومة اللبنانية
مؤخراً باتخاذ خطوات ضد الإيرانيين وأعضاء
الحرس الثوري الإيراني
في البلاد. ومن بين الإجراءات الأخرى، أعلن
لبنان
أنه لا يمكن للمواطنين الإيرانيين الآن دخول البلاد إلا بتأشيرة، فيما صنف
الحرس الثوري
الإيراني
كمنظمة غير شرعية، وطرد كبار المسؤولين الإيرانيين من البلاد، بحسب ما ذكرت "جيروزاليم بوست".
وتأتي خطوة لبنان في أعقاب مطالبة
إسرائيل
بالتحرك ضد أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين يعملون على الأراضي
اللبنانية
، فيما قتل الجيش
الإسرائيلي
بضربة نفذتها
القوات البحرية
على فندق في
بيروت
، قادة من الفيلق اللبناني التابع للحرس الثوري الإيراني في بيروت.
في الوقت نفسه، يقول التقرير إنه "على الرغم من الإجراءات الأخيرة التي اتخذها لبنان ضدّ
إيران
، إلا أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات جذرية ضد حزب الله نفسه"، ويُضيف: "نرى بعض الخطوات هنا وهناك، لكن لا يبدو أن هناك تحركاً حقيقياً وفعالاً في الأفق".
كذلك، قال مصدر إسرائيلي لصحيفة "جيروزاليم بوست" إنَّ مُنسقة أممية سابقة ستصلُ إلى إسرائيل الاثنين وسط التصعيد المستمر، لتكون بذلك أول وسيطة تصل إلى البلاد في محاولة لوقف القتال.
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يزعم أن مقرات حزب الله المستهدفة في بعلبك استخدمت لتخطيط وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يزعم أن مقرات حزب الله المستهدفة في بعلبك استخدمت لتخطيط وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل
09/03/2026 13:24:09
09/03/2026 13:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف عنصر من حزب الله في منطقة الطيري بجنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف عنصر من حزب الله في منطقة الطيري بجنوب لبنان
09/03/2026 13:24:09
09/03/2026 13:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يزعم استهداف عشرة عناصر من حزب الله في الأشهر الأخيرة
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يزعم استهداف عشرة عناصر من حزب الله في الأشهر الأخيرة
09/03/2026 13:24:09
09/03/2026 13:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل: "حزب الله" أعطى ذريعة للعدو لمباشرة عدوانه على لبنان
Lebanon 24
وزير العدل: "حزب الله" أعطى ذريعة للعدو لمباشرة عدوانه على لبنان
09/03/2026 13:24:09
09/03/2026 13:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الحرس الثوري الإيراني
الحكومة اللبنانية
القوات البحرية
الجيش اللبناني
الحرس الثوري
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقابة المعلمين: العودة إلى التعليم الحضوري حيث تسمح الظروف وعن بعد في المناطق غير الآمنة خطوة متوازنة
Lebanon 24
نقابة المعلمين: العودة إلى التعليم الحضوري حيث تسمح الظروف وعن بعد في المناطق غير الآمنة خطوة متوازنة
07:21 | 2026-03-09
09/03/2026 07:21:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "لا انتخابات".. مجلس النواب "يمدّد لنفسه"
Lebanon 24
بالفيديو.. "لا انتخابات".. مجلس النواب "يمدّد لنفسه"
07:13 | 2026-03-09
09/03/2026 07:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ستعمل بشكلٍ مستقلّ... فرقة إسرائيليّة جديدة ستدخل إلى لبنان
Lebanon 24
ستعمل بشكلٍ مستقلّ... فرقة إسرائيليّة جديدة ستدخل إلى لبنان
07:12 | 2026-03-09
09/03/2026 07:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص يودع أرشيف "إذاعة لبنان" في مصرف لبنان
Lebanon 24
مرقص يودع أرشيف "إذاعة لبنان" في مصرف لبنان
07:10 | 2026-03-09
09/03/2026 07:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التحذير... "حزب الله" استهدف كريات شمونة بالصواريخ
Lebanon 24
بعد التحذير... "حزب الله" استهدف كريات شمونة بالصواريخ
07:07 | 2026-03-09
09/03/2026 07:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر محزن.. رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام" بقصف إسرائيلي على الجنوب
Lebanon 24
خبر محزن.. رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام" بقصف إسرائيلي على الجنوب
10:20 | 2026-03-08
08/03/2026 10:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
Lebanon 24
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
17:53 | 2026-03-08
08/03/2026 05:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد المتبادل.. طريق حتمي للاستنزاف الطويل
Lebanon 24
التصعيد المتبادل.. طريق حتمي للاستنزاف الطويل
12:00 | 2026-03-08
08/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
07:21 | 2026-03-09
نقابة المعلمين: العودة إلى التعليم الحضوري حيث تسمح الظروف وعن بعد في المناطق غير الآمنة خطوة متوازنة
07:13 | 2026-03-09
بالفيديو.. "لا انتخابات".. مجلس النواب "يمدّد لنفسه"
07:12 | 2026-03-09
ستعمل بشكلٍ مستقلّ... فرقة إسرائيليّة جديدة ستدخل إلى لبنان
07:10 | 2026-03-09
مرقص يودع أرشيف "إذاعة لبنان" في مصرف لبنان
07:07 | 2026-03-09
بعد التحذير... "حزب الله" استهدف كريات شمونة بالصواريخ
06:59 | 2026-03-09
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
09/03/2026 13:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
09/03/2026 13:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
09/03/2026 13:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24