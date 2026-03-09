تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
الرئيسية
لبنان

المعلّم في لبنان… رسالة تربوية تُصارع الانهيار

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
09-03-2026 | 06:30
المعلّم في لبنان… رسالة تربوية تُصارع الانهيار
المعلّم في لبنان… رسالة تربوية تُصارع الانهيار photos 0
في كل عام، يأتي عيد المعلّم في لبنان( 9 آذار) محمّلاً بالمفارقات. ففي بلدٍ طالما اعتبر التربية إحدى ركائزه الأساسية، تحوّل المعلّم اليوم إلى أحد أكثر المتضرّرين من الانهيار الاقتصادي والمالي الذي ضرب البلاد منذ عام 2019. وبين تراجع الرواتب، وتآكل القدرة الشرائية، واهتزاز الاستقرار الوظيفي، يقف الأساتذة في مواجهة واقع صعب يطرح أسئلة عميقة حول مستقبل القطاع التربوي برمّته.
 
مهنة على خط الفقر
 
لم يكن المعلّم في لبنان في يومٍ من الأيام من أصحاب الرواتب المرتفعة، لكنه كان يعيش بكرامة تضمنها مكانته الاجتماعية واستقرار دخله. إلا أنّ الأزمة المالية قلبت المعادلة. فمع انهيار الليرة اللبنانية، تراجعت القيمة الفعلية لرواتب الأساتذة إلى مستويات غير مسبوقة، حتى باتت عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
 
وتكشف أرقام متداولة في القطاع التربوي حجم المأساة، إذ إنّ بعض المعلمين المتقاعدين يتقاضون رواتب لا تتجاوز 30 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية حاجات أساسية، فضلاً عن متطلبات الحياة الكريمة بعد سنوات طويلة من الخدمة التعليمية.
 
هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات اقتصادية، بل تعكس واقع آلاف المعلمين الذين أمضوا عقوداً في الصفوف الدراسية، قبل أن يجدوا أنفسهم في شيخوخة مهدّدة بالفقر والعوز.
 
أزمة الرواتب بين العام والخاص
 
في المدارس الرسمية، يعتمد الأساتذة بشكل أساسي على الدولة التي تعاني أصلاً أزمة مالية عميقة، ما يجعل أي زيادة في الرواتب مرتبطة بقرارات حكومية غالباً ما تأتي متأخرة أو جزئية.
 
أما في المدارس الخاصة، فالصورة ليست أفضل بكثير. فالمعلمون يواجهون بدورهم إشكاليات مرتبطة بعدم انتظام الرواتب أو دفع جزء منها بالدولار، إضافة إلى الخلافات المستمرة حول الأقساط المدرسية وكيفية توزيعها بين حقوق المعلمين وأعباء الأهالي. وقد طالبت نقابات تعليمية مراراً بأن يحصل المعلم على كامل راتبه بالدولار أو بما يعادله بعد أن بقيت هذه الفئة من أكثر القطاعات تضرراً من التضخم وارتفاع الأسعار.
كما أن أزمة صناديق التعويضات في المدارس الخاصة تشكل مصدر قلق إضافي، إذ إن العجز المالي يهدد قدرة هذه الصناديق على دفع مستحقات المعلمين مستقبلاً.
 
بين ضغوط الإدارات وهواجس الوظيفة
 
إلى جانب الأزمة المعيشية، يواجه بعض الأساتذة ضغوطاً داخل المؤسسات التعليمية نفسها. فقد تحدثت تقارير عن حالات يُطلب فيها من المعلمين توقيع بيانات مالية لا تعكس حقيقة رواتبهم، في ظل خوف دائم من خسارة وظائفهم إذا رفضوا ذلك.
 
هذا الواقع يعكس خللاً عميقاً في العلاقة بين الإدارة والمعلم، حيث تتحول الوظيفة التربوية من رسالة معرفية إلى وظيفة هشّة تخضع لمنطق الحاجة الاقتصادية.
 
ولعل أحد أخطر تداعيات الأزمة هو هجرة الكفاءات التعليمية. فقد دفع تدني الرواتب وعدم الاستقرار العديد من المعلمين إلى ترك المهنة أو السفر إلى الخارج للعمل في مدارس عربية أو أجنبية برواتب أفضل.
هذه الظاهرة بدأت تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم، إذ تخسر المدارس اللبنانية تدريجياً خبرات تراكمت عبر سنوات طويلة.
 
 
لطالما اعتُبر التعليم في لبنان من أبرز نقاط قوته، إذ خرّجت مدارسه وجامعاته أجيالاً لعبت أدواراً بارزة في لبنان والمنطقة. لكن استمرار الأزمة الحالية يهدد هذا الإرث التربوي.
 
فالمدرسة لا يمكن أن تستمر من دون معلم قادر على العيش بكرامة. وأي إصلاح تربوي، مهما كان متقدماً على مستوى المناهج أو التكنولوجيا، يبقى ناقصاً إذا لم يبدأ من إنصاف المعلم مادياً ومعنوياً.
 
في عيد المعلّم اليوم ، تُرفع عادة الشعارات عن أهمية التربية ودور المعلّم في بناء الأجيال. لكن الواقع اللبناني اليوم يطرح مفارقة واضحة: فالمعلم الذي يصنع المستقبل يعيش هو نفسه في ظل حاضر اقتصادي قاسٍ.
 
ومن هنا، لا يبدو تكريم المعلم في لبنان مجرد مناسبة رمزية، بل مناسبة لإعادة طرح السؤال الأساسي:
هل يستطيع بلد يترك معلميه في مواجهة الأزمات وحدهم أن يحافظ على نظامه التعليمي؟
 
الإجابة عن هذا السؤال ستحدد، إلى حدّ كبير، شكل لبنان التربوي في السنوات المقبلة.
 
المصدر: خاص لبنان24
نايلا عازار - Nayla Azar

