الحجار: عند انحسار الأزمة فإننا حاضرون لإجراء الانتخابات

اعتبر أنه حتى هذه اللحظة الانتخابات قائمة وموقفي الثابت هو إجراء الانتخابات في أول فرصة تسمح لها الظروف.



وقال قبيل الجلسة العامة التي دعا اليها ، لدرس اقتراحات القوانين واقرارها أنّ تواكب موضوع النزوح وأتابع يومياً مع المحافظين والقائمقامين والبلديات وطلبنا من قوى الأمن تعزيز حضورها لمعالجة أي إشكالات أو تشنجات وعنواننا الأساسي هو احتضان الناس.

وشدد على أنّه "عند انحسار الأزمة فإننا حاضرون لإجراء الانتخابات ضمن المهل الدستورية".