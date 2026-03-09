تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الحجار: عند انحسار الأزمة فإننا حاضرون لإجراء الانتخابات
Lebanon 24
09-03-2026
|
05:03
اعتبر
وزير الداخلية
أحمد الحجار
أنه حتى هذه اللحظة الانتخابات قائمة وموقفي الثابت هو إجراء الانتخابات في أول فرصة تسمح لها الظروف.
وقال قبيل الجلسة العامة التي دعا اليها
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، لدرس اقتراحات القوانين واقرارها أنّ
وزارة الداخلية
تواكب موضوع النزوح وأتابع يومياً مع المحافظين والقائمقامين والبلديات وطلبنا من قوى الأمن تعزيز حضورها لمعالجة أي إشكالات أو تشنجات وعنواننا الأساسي هو احتضان الناس.
وشدد على أنّه "عند انحسار الأزمة فإننا حاضرون لإجراء الانتخابات ضمن المهل الدستورية".
