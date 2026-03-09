في ساحة النجمة.. جلسة مجلس النواب انطلقت والانتخابات "رهن التأجيل"

انطلقت في ساحة النجمة، اليوم الإثنين، جلسة مجلس النواب المُخصصة للبحث في سلسلة اقتراحات قوانين من بينها قانون التمديد للبرلمان مُدة سنتين، وبالتالي تأجيل الانتخابات النيابية التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر أيار المُقبل.

وعند الساعة الـ11 صباحاً، موعد بدء الجلسة، اكتمل النصاب في القاعة العامة فيما قُرع الجرس إيذاناً ببدء الجلسة التي يترأسها ويحضرها رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء.

: حاضرون لإجراء الانتخابات

وقبيل بدء الجلسة، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن الانتخابات قائمة حتى هذه اللحظة، وقال: "موقفي الثابت هو إجراء الانتخابات في أول فرصة تسمح لها الظروف".

وذكر الحجار أن " تواكب موضوع النزوح"، وأضاف: "أتابع يومياً مع المحافظين والقائمقامين والبلديات وطلبنا من قوى الأمن تعزيز حضورها لمعالجة أي إشكالات أو تشنجات وعنواننا الأساسي هو احتضان الناس".





وشدد على أنّه "عند انحسار الأزمة فإننا حاضرون لإجراء الانتخابات ضمن المهل الدستورية".



مرقص: المفاوضات لوقف الحرب مُستمرة

من ناحيته، قال وزير الإعلام بول مرقص إن "إجراء الانتخابات يجب أن يتم فور زوال الظروف القاهرة"، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل موقف الحكومة.

وعلى صعيد الحرب، قال مرقص إنَّ رئيس الجمهورية يجري مفاوضات لوقف الحرب والاعتداءات ، مشيراً إلى أن "تلك المفاوضات أسفرت حتى الآن على الأقل عن إبعاد شبح ضرب البنى التحتية والحيوية في البلد".

وأضاف: "عون يواصل اتصالاته مع قادة الدول ويقوم بحشد الجهود الدبلوماسية لتلاقي ما هو أسوأ".