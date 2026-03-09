بالصورة.. أول ظهور لمحمد رعد في مجلس النواب بعد حديث سابق عن اغتياله

نشرت صحيفة "النهار"، اليوم الإثنين، صورة للنائب من داخل مجلس النواب، تعكسُ أول ظهورٍ له إبان اندلاع الحرب الأخيرة على .

وتأتي هذه الصورة لرعد خلال جلسة عامة للبرلمان، اليوم، بعد أنباء سابقة تحدثت عن اغتياله إبان غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أسبوع.

وبعد شيوع نبأ اغتياله، أصدر رعد بياناً دحض تلك الأنباء، حيث هاجم الحكومة إثر اتخاذها قراراً بحظر أنشطة " " العسكرية والأمنية.

كذلك، نشرت "النهار" صورة أخرى لكتلة "الوفاء للمقاومة" وهي تحضر داخل للبرلمان، حيث حضرت بكامل أعضائها.