تجمّع المعلّمين: عيد المعلم يصطبغ بالدم الأحمر في مواجهة العدوان

هنّأ "تجمّع المعلّمين في " الأسرة التعليمية بعيد المعلّم، مشيدًا بدورهم كـ"رسل والقيم" وقدوة في التربية والأخلاق. لكن البيان أشار إلى أن العيد يحل هذا العام في ظل "عدوان غاشم" أسفر عن استشهاد وجرح مئات المدنيين، بينهم طلاب ومعلمون، مما جعل المناسبة "تصطبغ بالأحمر القاني".



ودعا التجمّع إلى جعل هذا العيد يومًا للتضامن مع وإغاثتهم، في وقت يعاني فيه المعلمون أنفسهم من حرمان من حقوقهم المشروعة. كما وجّه تحية تقدير إلى "المقاومين البواسل" على كل الميادين، معتبرًا أن صمودهم وتضحياتهم تستحق الدعم والتأييد من جميع اللبنانيين.



Advertisement