الفرقة 36 بدأت مداهمة "دقيقة" تستهدف بنى تحتية لحزب الله.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

أعلن الجيش ان قوات من فريق قتال لوائي بدأت عملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في .



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال ساعات الليلة الماضية بدأت قوات فريق قتال لوائي تحت قيادة الفرقة 36 بعملية مداهمة مركزة في جنوب .





وتابع البيان: تعمل القوات على رصد والقضاء على عناصر إرهابية وتدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي. وقبل دخول القوات تم تفعيل نيران كثيفة واستهداف العديد من أهداف الإرهابية في المنطقة جوًا وبرًا"، كما زعم البيان.









