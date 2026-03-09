تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

اتحاد الأفران يحذر من توقف تسوية أوضاع العمال السوريين

Lebanon 24
09-03-2026 | 05:29
اتحاد الأفران يحذر من توقف تسوية أوضاع العمال السوريين
اتحاد الأفران يحذر من توقف تسوية أوضاع العمال السوريين photos 0
ناشد اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، التدخل لمعالجة أوضاع العمال السوريين في قطاع الأفران، عبر إيجاد آلية مؤقتة لتجديد إقاماتهم، في ظل توقف برنامج التسوية المعتمد في وزارة العمل منذ 8 شباط الماضي.

وأرجَع الاتحاد هذا التوقف إلى الظروف الأمنية الاستثنائية وتعرض مقر الوزارة في الضاحية الجنوبية لاعتداءات إسرائيلية، ما أدى إلى تعطل الإجراءات الإدارية. وأشار إلى أن انتهاء صلاحية الإقامات بشكل متسارع يضع العمال والمؤسسات أمام أعباء قانونية كبيرة، ويهدد بفقدان الاستقرار في قطاع إنتاج الخبز، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وشدد الاتحاد على أن استمرار هذا الواقع قد يؤدي إلى فوضى في سوق العمل داخل هذا القطاع الحيوي، ما ينعكس سلباً على الأمن الغذائي. ودعا الجهات المعنية إلى التعاون لإيجاد حل قانوني مرحلي يحافظ على انتظام العمل ويؤمن استمرار إنتاج الرغيف في هذه المرحلة الدقيقة.
