اتحاد الأفران يحذر من توقف تسوية أوضاع العمال السوريين

ناشد والمخابز في العام اللواء ، التدخل لمعالجة أوضاع العمال السوريين في قطاع الأفران، عبر إيجاد آلية مؤقتة لتجديد إقاماتهم، في ظل توقف برنامج التسوية المعتمد في منذ 8 شباط الماضي.



وأرجَع الاتحاد هذا التوقف إلى الظروف الأمنية الاستثنائية وتعرض مقر الوزارة في الضاحية الجنوبية لاعتداءات إسرائيلية، ما أدى إلى تعطل الإجراءات الإدارية. وأشار إلى أن انتهاء صلاحية الإقامات بشكل متسارع يضع العمال والمؤسسات أمام أعباء قانونية كبيرة، ويهدد بفقدان الاستقرار في قطاع إنتاج الخبز، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.



وشدد أن استمرار هذا الواقع قد يؤدي إلى فوضى في سوق العمل داخل هذا القطاع الحيوي، ما ينعكس سلباً على الأمن الغذائي. ودعا الجهات المعنية إلى التعاون لإيجاد حل قانوني مرحلي يحافظ على انتظام العمل ويؤمن استمرار إنتاج الرغيف في هذه المرحلة الدقيقة.



