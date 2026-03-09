وزارة الشؤون الاجتماعية تواصل تشغيل العيادات النقالة في قرى مرجعيون

تواصل ، عبر برنامج العيادات النقالة، تقديم الرعاية الصحية للأهالي الصامدين في قرى الحدودية، ولا سيما في الحافة الأمامية، رغم الظروف الأمنية الخطرة التي تعيق التنقل وتجعل الوصول إلى المستشفيات شبه مستحيل.



يعمل الفريق الطبي التابع للوزارة بالتعاون مع الدولي على إجراء المعاينات الطبية، وتأمين الأدوية، ومتابعة الحالات الحرجة لكبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون مغادرة قراهم. وتصر الوزارة على نقل العيادات بين البلدات لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من السكان.



ويؤكد الأهالي أن تشكل "متنفساً صحياً ضرورياً" في ظل محدودية الإمكانات الطبية المحلية، مشيدين باستمرار الفرق الطبية في أداء مهمتها الإنسانية رغم التحديات الميدانية والمخاطر المحيطة.



