سلام عقد اجتماعاً في السراي بهدف تنسيق جهود الإغاثة والاستجابة

عقد الدكتور اجتماعاً مع الامين العام الهيئة للاغاثة العميد بسام ، رئيس ، ورئيس وحدة في السراي زاهي ، بحضور وزيرة حنين السيد، بهدف تنسيق جهود الإغاثة والاستجابة.

Advertisement