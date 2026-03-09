نقيب الأطباء يدين استهداف المستشفيات والطواقم الطبية: انتهاك صريح لمعاهدة جنيف

دان نقيب الأطباء في الياس شلالا، في بيان، القصف الذي يستهدف المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية وسيارات الإسعاف، وآخرها استشهاد طبيبين. ودعا المنظمات الدولية، وفي مقدمتها ، إلى التدخل العاجل لوقف هذه "المأساة المتكررة".



وأكد شلالا أن الأطباء يؤدون واجباً إنسانياً في ظروف صعبة ويعرّضون حياتهم للخطر، ولا يجوز أن يكونوا عرضة لأي اعتداء. وشدّد على أن استهداف الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية يشكل "مخالفة صريحة" للقوانين والمواثيق الدولية، لا سيما .



