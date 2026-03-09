تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الجميّل: صوّتنا ضدّ مهلة السنتين

Lebanon 24
09-03-2026 | 06:23
الجميّل: صوّتنا ضدّ مهلة السنتين
الجميّل: صوّتنا ضدّ مهلة السنتين photos 0
قال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، إنّ "لا إمكانيّة لإجراء الانتخابات في ظلّ هذه الظروف".
 
 
وأضاف الجميّل بعد جلسة مجلس النواب: "المهلة الأفضل برأينا هي سنة، ولهذا صوّتنا ضدّ مهلة السنتين".
 
 
وتابع: "أناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري فتح المجلس لمناقشة الحرب على لبنان".
سامي الجميل يتقدّم باقتراح قانون معجل مكرر لتعليق المهل
كبارة: صوّتنا ضدّ مشروع الموازنة
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد جلسة التمديد لمجلس النواب: كما قلنا قبل الجلسة نحن كنا مقتنعين أنّه لا يمكن اجراء الإنتخابات في هذه الظروف ولا بد من تأجيلها واعتبرنا أن المهلة الافضل كانت سنة واحدة ولهذا السبب صوتنا ضد التمديد لسنتين
أ ف ب: مكاسب روسيا في السنة الأخيرة من الحرب تجاوزت السنتين السابقتين معا
