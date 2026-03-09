الجميّل: صوّتنا ضدّ مهلة السنتين

قال " " الجميّل، إنّ "لا إمكانيّة لإجراء الانتخابات في ظلّ هذه الظروف".

وأضاف الجميّل بعد جلسة مجلس النواب: "المهلة الأفضل برأينا هي سنة، ولهذا صوّتنا ضدّ مهلة السنتين".

وتابع: "أناشد فتح المجلس لمناقشة الحرب على ".