لبنان

تعميم رقمين لتنظيم ادخال الإرساليات عبر المعابر الجمركية

Lebanon 24
09-03-2026 | 06:27
تعميم رقمين لتنظيم ادخال الإرساليات عبر المعابر الجمركية
تعميم رقمين لتنظيم ادخال الإرساليات عبر المعابر الجمركية photos 0
صدر عن مديرية الجمارك البيان الآتي:



"في سبيل تنظيم وتسهيل  ادخال الإرساليات الواردة إلى لبنان عبر المعابر الجمركية  ، لاسيما تلك المستوردة عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي ، تدعو مديرية الجمارك العامة التجار والمستوردين و ممثليهم كافة إلى إبلاغها عبر رقمي الهاتف :

01580701

01580703

 بأرقام البيانات الجمركية الجاهزة لإنجاز مراحلها من قبل موظفي الجمارك لاسيما مرحلة  الكشف الجمركي التي تعذر  إنجازها بالطرق العادية، بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة  لإتمام مراحلها  وإعطاء  بياناتها  المجرى النظامي . 

إننا نعول على تعاون الجميع في سبيل القيام بالدور المناط بإدارة الجمارك في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الحبيب".
