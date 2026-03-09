تعميم رقمين لتنظيم ادخال الإرساليات عبر المعابر الجمركية

صدر عن البيان الآتي:







"في سبيل تنظيم وتسهيل ادخال الإرساليات الواردة إلى عبر المعابر الجمركية ، لاسيما تلك المستوردة عن طريق ، تدعو التجار والمستوردين و ممثليهم كافة إلى إبلاغها عبر رقمي الهاتف :



01580701



01580703



بأرقام البيانات الجمركية الجاهزة لإنجاز مراحلها من قبل موظفي لاسيما مرحلة الكشف الجمركي التي تعذر إنجازها بالطرق العادية، بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام مراحلها وإعطاء بياناتها المجرى النظامي .



إننا نعول على تعاون الجميع في سبيل القيام بالدور المناط بإدارة الجمارك في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الحبيب".

