وزارة الصحة تُعلن عن إستشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا

صدر عن بيان أعلن أن "العدو يواظب الاستهداف المنهجي لفرق الاسعاف حيث عمد إلى استهداف نقطتين للدفاع المدني الهيئة؛ الأولى قرب بلدية طيردبا حيث استشهد مسعف وأصيب اثنان بجروح، والثانية في حيث استشهد مسعف وأصيب أربعة آخرون بجروح".







اضاف البيان:"لا يتوقف العداد عن إضافة المزيد من المسعفين في قائمة والجرحى في هذه الحرب التي يضرب فيها العدو الإسرائيلي بعرض الحائط كل القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية، فيجعل من المسعفين هدفا مركزا ويمنع اي لمسة إنسانية تحد من عنفه المتمادي".







واكدت إن " أمام مسؤولية كبرى تضع حدا لهذا التفلت المستمر الذي يشكل تهديدا واضحا يرسم أفقا مظلما جدا للنظام الدولي".







وإذ عزت الوزارة "بالشهداء المسعفين وتمنت الشفاء السريع للجرحى"، اكدت أنها "لن تتوقف عن المطالبة بحقوق من يقدمون أرواحهم فداء لخدمة الآخرين من دون ثمن".

