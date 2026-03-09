تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في ظلّ الحرب... هذا آخر خبر عن الدجاج في لبنان وأسعاره

Lebanon 24
09-03-2026 | 06:30
في ظلّ الحرب... هذا آخر خبر عن الدجاج في لبنان وأسعاره
أصدرت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس بياناً اليوم، طمأنت فيه اللبنانيين إلى توافر الدجاج بوفرة في الأسواق اللبنانية، رغم الحرب، ولا سيما في جنوب لبنان.
وأشارت النقابة إلى ان الحرب الحالية لم تؤثر على إمدادات السوق من الدجاج، خصوصاً أن القطاع يعمل بكفاءة عالية ويملك الإمكانات الكافية لتغطية أي طلب إضافي في الأسواق.
ولفتت النقابة إلى أن مخزون الأعلاف المتوافر كاف، على ان تبقى المرافق مفتوحة والمازوت متوافر، ويعمل كبار المنتجين في القطاع على زيادة مخزوناتهم من الأعلاف والمازوت. 
كما أكدت أنه على الرغم من الأزمة التي نمر بها، لا تزال الأسعار مستقرة، مع تسجيل انخفاض في سعر صدر الدجاج.
 
وأعلنت النقابة تضامنها مع المزارعين أصحاب المزارع في الجنوب، مؤكدةً أنها ستكون دائماً الى جانبهم.
 
 
 
