في ظلّ الحرب... هذا آخر خبر عن الدجاج في لبنان وأسعاره

أصدرت للدواجن برئاسة بياناً اليوم، طمأنت فيه اللبنانيين إلى توافر الدجاج بوفرة في الأسواق ، رغم الحرب، ولا سيما في .

وأشارت النقابة إلى ان الحرب الحالية لم تؤثر على إمدادات السوق من الدجاج، خصوصاً أن القطاع يعمل بكفاءة عالية ويملك الإمكانات الكافية لتغطية أي طلب إضافي في الأسواق.

ولفتت النقابة إلى أن مخزون الأعلاف المتوافر كاف، على ان تبقى المرافق مفتوحة والمازوت متوافر، ويعمل كبار المنتجين في القطاع على زيادة مخزوناتهم من الأعلاف والمازوت.

كما أكدت أنه على الرغم من الأزمة التي نمر بها، لا تزال الأسعار مستقرة، مع تسجيل انخفاض في سعر صدر الدجاج.

وأعلنت النقابة تضامنها مع المزارعين أصحاب المزارع في الجنوب، مؤكدةً أنها ستكون دائماً الى جانبهم.