Najib Mikati
لبنان

بالتفاصيل... كيف سيكون الطقس في الأيّام المُقبلة؟

Lebanon 24
09-03-2026 | 06:59
بالتفاصيل... كيف سيكون الطقس في الأيّام المُقبلة؟
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ومحدود بدرجات الحرارة النهارية وبقاء نسبة رطوبة منخفضة.
 
وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة:  



 طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع سيطرة الرياح الشمالية الباردة التي تؤدي الى موجة من الصقيع وتستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل .



تحذير: من خطر الانزلاقات بسبب تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1100 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.  



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار أذار في بيروت بين 13 و 22، في طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين:  



صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة النهارية و نسبة رطوبة منخفضة.



الثلاثاء:  



صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود بدرجات الحرارة النهارية و بقاء نسبة رطوبة منخفضة.



الأربعاء:  



صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.



الخميس:  



صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.



-الحرارة على الساحل من 12 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 2 الى 17 درجة ، في الداخل من 7 الى 18 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 10 و 25كلم/س.



-الانقشاع: جيد إجمالا .



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و 45% .



-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.



-الضغط الجوي:767 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 5,57



-ساعة غروب الشمس: 17,41
