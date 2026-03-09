بالتفاصيل... كيف سيكون الطقس في الأيّام المُقبلة؟

وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:
طقس مستقر على لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع سيطرة الرياح الشمالية الباردة التي تؤدي الى موجة من الصقيع وتستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل .
تحذير: من خطر الانزلاقات بسبب تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1100 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار أذار في بيروت
بين 13 و 22، في طرابلس
بين 11 و 20 درجة وفي زحلة
بين 6 و 17 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة النهارية و نسبة رطوبة منخفضة.
الثلاثاء:
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود بدرجات الحرارة النهارية و بقاء نسبة رطوبة منخفضة.
الأربعاء:
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.
الخميس:
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من 12 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 2 الى 17 درجة ، في الداخل من 7 الى 18 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 10 و 25كلم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و 45% .
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي:767 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,57
-ساعة غروب الشمس: 17,41