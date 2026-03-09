تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة المعلمين: العودة إلى التعليم الحضوري حيث تسمح الظروف وعن بعد في المناطق غير الآمنة خطوة متوازنة

Lebanon 24
09-03-2026 | 07:21
A-
A+
نقابة المعلمين: العودة إلى التعليم الحضوري حيث تسمح الظروف وعن بعد في المناطق غير الآمنة خطوة متوازنة
نقابة المعلمين: العودة إلى التعليم الحضوري حيث تسمح الظروف وعن بعد في المناطق غير الآمنة خطوة متوازنة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رحبت نقابة المعلمين في بيان، بـ"قرار وزيرة التربية والتعليم العالي القاضي بالعودة إلى التعليم الحضوري حيث تسمح الظروف الأمنية بذلك، واعتماد التعليم من بُعد في المناطق التي لا تزال غير آمنة، وذلك حرصا على استمرارية العام الدراسي وعلى مصلحة الطلاب".



ورأت أن "هذا القرار يشكل خطوة متوازنة تراعي واقع البلاد والظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، وتؤمن في الوقت عينه الحد الممكن من الاستقرار التربوي، بما يسمح للطلاب بمتابعة تحصيلهم العلمي في أفضل الظروف المتاحة".



ودعت "المعلمين إلى متابعة رسالتهم التربوية النبيلة، بالتعاون والتنسيق مع إدارات المدارس، لما فيه خير الطلاب ومصلحة القطاع التربوي، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد".



وأبدت تقديرها "العميق للتضحيات التي يقدمها المعلمون في هذه المرحلة الصعبة، إذ يواصلون أداء رسالتهم رغم كل التحديات، إيمانا منهم بدور التعليم في حماية المجتمع وبناء المستقبل".



وإذ شدت نقابة المعلمين على أيديهم، تمنت لهم "السلامة والتوفيق في أداء مسؤولياتهم الوطنية والتربوية"، آملة أن "تنعم البلاد قريبا بالاستقرار والأمان، بما يتيح للمدرسة اللبنانية أن تستعيد دورها الطبيعي في صناعة المعرفة والأمل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة المعلّمين: للعودة إلى التعليم الحضوري حيثما تسمح الظروف
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 15:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عن العودة إلى التعليم الحضوريّ... ماذا أعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية؟
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 15:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عن العودة إلى التعليم الحضوري.. إليكم ما قاله الأمين العام للمدارس الكاثوليكية
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 15:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المعلمين: استعادة ثقة المواطن لا تتحقّق بقرارات ظرفيّة
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 15:43:47 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المعلمين

اللبنانية

المستقبل

التربوي

لبنان

العلم

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-03-09
Lebanon24
09:22 | 2026-03-09
Lebanon24
09:15 | 2026-03-09
Lebanon24
09:11 | 2026-03-09
Lebanon24
09:03 | 2026-03-09
Lebanon24
09:00 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24