لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
نقابة المعلمين: العودة إلى التعليم الحضوري حيث تسمح الظروف وعن بعد في المناطق غير الآمنة خطوة متوازنة
Lebanon 24
09-03-2026
|
07:21
رحبت
نقابة المعلمين
في بيان، بـ"قرار وزيرة التربية والتعليم العالي القاضي بالعودة إلى التعليم الحضوري حيث تسمح الظروف الأمنية بذلك، واعتماد التعليم من بُعد في المناطق التي لا تزال غير آمنة، وذلك حرصا على استمرارية العام الدراسي وعلى مصلحة الطلاب".
ورأت أن "هذا القرار يشكل خطوة متوازنة تراعي واقع البلاد والظروف الاستثنائية التي يمر بها
لبنان
، وتؤمن في الوقت عينه الحد الممكن من الاستقرار
التربوي
، بما يسمح للطلاب بمتابعة تحصيلهم العلمي في أفضل الظروف المتاحة".
ودعت "المعلمين إلى متابعة رسالتهم التربوية النبيلة، بالتعاون والتنسيق مع إدارات المدارس، لما فيه خير الطلاب ومصلحة القطاع التربوي، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد".
وأبدت تقديرها "العميق للتضحيات التي يقدمها المعلمون في هذه المرحلة الصعبة، إذ يواصلون أداء رسالتهم رغم كل التحديات، إيمانا منهم بدور التعليم في حماية المجتمع وبناء
المستقبل
".
وإذ شدت نقابة المعلمين على أيديهم، تمنت لهم "السلامة والتوفيق في أداء مسؤولياتهم الوطنية والتربوية"، آملة أن "تنعم البلاد قريبا بالاستقرار والأمان، بما يتيح للمدرسة
اللبنانية
أن تستعيد دورها الطبيعي في صناعة المعرفة والأمل".
