17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
الوزير مرقص يودع أرشيف "إذاعة لبنان" في مصرف لبنان درءاً للمخاطر ويطمئن إلى إعلاميين
Lebanon 24
09-03-2026
|
07:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
جرى تسليم نسخة من أرشيف "إذاعة
لبنان
"، بناءً على طلب
وزير الإعلام
المحامي د.
بول مرقص
واستجابة حاكم
مصرف لبنان
كريم سعيد
، لتصبح في عهدة مصرف لبنان حفاظًا عليها من التعرض لأي مخاطر.
و سُلِّمت النسخة من قبل المصلحة الفنية في الإذاعة إلى
مديرية الخدمات
في مصرف لبنان، وذلك بموجب محضر استلام رسمي بين الجانبين.
من جهة ثانية، أجرى الوزير
مرقص
عدداً من الاتصالات باعلاميين تعرّضوا لاصابات أو استشهد لهم أقارب.
