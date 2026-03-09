الوزير مرقص يودع أرشيف "إذاعة لبنان" في مصرف لبنان درءاً للمخاطر ويطمئن إلى إعلاميين

جرى تسليم نسخة من أرشيف "إذاعة "، بناءً على طلب المحامي د. واستجابة حاكم ، لتصبح في عهدة مصرف لبنان حفاظًا عليها من التعرض لأي مخاطر.



و سُلِّمت النسخة من قبل المصلحة الفنية في الإذاعة إلى في مصرف لبنان، وذلك بموجب محضر استلام رسمي بين الجانبين.



من جهة ثانية، أجرى الوزير عدداً من الاتصالات باعلاميين تعرّضوا لاصابات أو استشهد لهم أقارب.

