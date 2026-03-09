المفتي قبلان : لتكن الدولة بحجم المسؤولية التاريخية للعقيدة الوطنية

أصدر المفتي ، بيانا ، قال فيه :" نتوقّع من أن تكون بحجم المسؤولية التاريخية للعقيدة الوطنية التي لا تقبل التغيير أو التبديل، وأي خطأ في هذا المجال يفجّر ، والمجلس النيابي ضمانة تمثيلية وميثاقية، والرئيس أكبر ضامن وطني في عالم المواثيق وما يلزم لها، ولبنان بأصل وجوده وبقائه قرين التضحيات السيادية التي أثبتت أنّ لبنان يبقى ويستمر بقدراته الداخلية ووحدته الوطنية فقط، واللحظة لنخرج من لعبة الحقد الداخلي والمواقف المجنونة والقنابل النفسية المهووسة بنار الفتن والصفقات، وبيع المواقف للخارج خيانة، وما يصلح للبنان يصلح لكل الطوائف التي تشكل الهيكل الصلب للعائلة ، والساعة الآن لتاريخ لبنان وصموده وتضامنه الشامل وتأكيد نديّته الوطنية بعيداً عن سكاكين الخارج التي لا تجيد إلا ذبح والسلم الأهلي، والمجلس النيابي اليوم يعيد تأسيس قوته التمثيلية ليكون بقيادة الأخ الخندق الأمامي بمشروع وحدة ونديّة وسيادة لبنان".

