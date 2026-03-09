بيان جديد من شركة طيران "الشرق الأوسط"... هذه تفاصيله

صدر عن شركة طيران البيان التالي:

بسبب استمرار اغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة ولأسباب تشغيلية، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية عن:

1) دمج رحلتي جدة النظاميتين:الصباحية ME364/365 والمسائية ME368/369المجدولتين ليوم الثلاثاء الموافق في 10 آذار 2026 برحلة واحدة تحت رقم ME364/365 اعيدت جدولتها لتقلع من مطار رفيق الدولي – بيروت في تمام الساعة 12:00 بتوقيت وتتقلع من جدة في تمام الساعة 16:30 بعد الظهر بتوقيت .



2) إلغاء رحلتي دبي النظاميتين المجدولتين ليوم الثلاثاء والأربعاء الموافق في 10 و 11 آذار 2026 تحت رقمME428/429 وME426/427 وتسيير رحلة عارضة من والى دبي تحت رقم ME1428/1429 ليومي الثلاثاء والأربعاء في 10 و 11 آذار 2026 تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في تمام الساعة 05:55 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت وتقلع من مطار دبي في تمام الساعة 13:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة دبي مع اعطاء الإمكانية لركاب رحلات الشركة من والى دبي والذين ألغيت حجوزاتهم سابقاً إعادة حجز بطاقاتهم على هذه الرحلات العارضة دون دفع أية كلفة إضافية.



أما بالنسبة لركاب الرحلات من والى أبوظبي ME418/419 والذين ألغيت حجوزاتهم سابقاً يمكنهم إعادة حجز بطاقاتهم على الرحلات العارضة من والى دبي ME1428/1429 دون دفع أية كلفة إضافية.

اما بالنسبة لباقي الرحلات المجدولة ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026 الى كل من لندن، فرانكفورت، روما، أثينا، دوسلدورف، ورحلتي الشركة النظاميتين الى كل من واسطنبول بالاضافة الى رحلة الشركة المسائية الى القاهرة فهي باقية على مواعيدها.تعديل في سياسة عدم الحضور (No-Show)لوحظ في الفترة الأخيرة قيام عدد من الركاب وبعض وكلاء السفر بحجز مقاعد على أكثر من رحلة في الوقت نفسه، ثم التغيب وعدم الحضور (No-Show) في اللحظة الأخيرة من دون إلغاء الحجوزات ضمن المهلة المحددة قبل موعد إقلاع الرحلة .إن هذه الممارسات تؤدي إلى حجب المقاعد عن مسافرين آخرين، من اللبنانيين والأجانب المقيمين في ، ممن هم بأمسّ الحاجة إلى السفر في هذه المرحلة الدقيقة، كما تؤثر سلبًا على قدرة الشركة على إدارة المقاعد بشكل عادل وفعّال.وعليه، تعلن الشركة عن تعديل في سياسة عدم الحضور (No-Show)، بحيث سيتم تطبيق الإجراءات المعتمدة بصرامة على أي حجز لا يتم إلغاؤه ضمن المهلة المحددة قبل موعد الإقلاع، وذلك حفاظًا على حقوق جميع المسافرين وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للاستفادة من المقاعد المتاحة.وبموجب السياسة المعدّلة، تم تحديد رسم عدم الحضور (No-Show) على النحو التالي:300 دولار أميركي للدرجة السياحية.500 دولار أميركي لدرجة رجال الأعمال.كما تحتفظ الشركة بحق إلغاء بطاقة السفر كاملة في كلتا الدرجتين في حال عدم الحضور(No-Show) الى الرحلة.لذا تدعو الشركة جميع الركاب ووكلاء السفر إلى الالتزام بإلغاء الحجوزات التي لا ينوون استخدامها ضمن المهل المحددة، بما يساهم في تسهيل حركة السفر وضمان العدالة والمسؤولية في خدمة جميع المسافرين.سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy :إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة لمرة واحدة خلال مدة أسبوع من تاريخ الرحلة.استرداد ثمن التذاكرغير المستعملة دون غرامات.لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:- الخط الارضي: 01-629999- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lbيبقى الوضع متغيراً، وقد تطرأ تعديلات على جداول الرحلات في وقت قصير، لذا يُرجى من الركاب الكرام مراجعة مركز الاتصالات MEA Call Center أو الموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع على آخر التعديلات.