إليكم حصيلة الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت الضاحية الجنوبية

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن سلسلة النهارية التي شنها العدوّ على الضاحية الجنوبية لبيروت، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن وإصابة اثني عشر آخرين بجروح.

