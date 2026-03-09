شهداء وجرحى... وزارة الصحة تُعلن الحصيلة النهائية للغارات على جويا وطيردبا



صدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة نهائية للغارات التي شنها العدو على بلدتي طيردبا وجويا وفق التالي:

طيردبا: 9 (البحث مستمر عن جثمان الشهيد التاسع) و17 جريحا.

: 7 شهداء و23 جريحا

