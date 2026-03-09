تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
من السفارة الأميركية في لبنان: تحذير جديد لرعاياها

Lebanon 24
09-03-2026 | 08:49
من السفارة الأميركية في لبنان: تحذير جديد لرعاياها
من السفارة الأميركية في لبنان: تحذير جديد لرعاياها photos 0
دعت السفارة الأميركية في بيروت، مواطنيها إلى توخي الحذر ومتابعة التعليمات الرسمية، مؤكدة أن سلامة الرعايا تبقى أولوية قصوى للإدارة في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.
 
وأوضحت السفارة في بيان أن "حماية المواطنين الأميركيين تمثل أولوية بالنسبة للرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزارة الخارجية".

وكشف البيان أن السلطات تعمل حاليا على إعداد خيارات إضافية لمساعدة المواطنين الأميركيين على مغادرة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى متابعة بريدهم الإلكتروني بشكل مستمر للاطلاع على أي معلومات جديدة أو تغييرات قد تطرأ في اللحظات الأخيرة.

وأكدت السفارة أنها تتابع الأوضاع عن كثب، وأنها ملتزمة بتقديم المعلومات والمساعدة في الوقت المناسب للمواطنين الأميركيين في المناطق المتأثرة بالتطورات الأمنية.

وحثت المواطنين على توخي الحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية، إضافة إلى مراجعة الإرشادات الصادرة عن السفارة بشكل دوري.

ولفت البيان إلى أنه يمكن للمواطنين الأميركيين الموجودين في لبنان التواصل مع وزارة الخارجية الأميركية عبر الرقم +1-202-501-4444 للحصول على معلومات ومساعدة تتعلق بإجراءات المغادرة. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركية في بغداد تحذر رعاياها من تهديدات أمنية
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في المنامة تنصح رعاياها بتجنب الإقامة في فنادق
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: السفارة الأميركية في الرياض تُحذّر من هجوم وشيك في الظهران في شرق السعودية
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان عاجل من السفارة الأميركيّة في لبنان: غادروا فوراً
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

روسيا اليوم

الأميركيين

دونالد

Lebanon24
12:40 | 2026-03-09
Lebanon24
15:22 | 2026-03-09
Lebanon24
15:15 | 2026-03-09
Lebanon24
14:56 | 2026-03-09
Lebanon24
14:47 | 2026-03-09
Lebanon24
14:38 | 2026-03-09
