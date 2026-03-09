تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
من السفارة الأميركية في لبنان: تحذير جديد لرعاياها
Lebanon 24
09-03-2026
|
08:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت السفارة الأميركية في
بيروت
، مواطنيها إلى توخي الحذر ومتابعة التعليمات الرسمية، مؤكدة أن سلامة الرعايا تبقى أولوية قصوى للإدارة في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.
وأوضحت السفارة في بيان أن "حماية المواطنين
الأميركيين
تمثل أولوية بالنسبة للرئيس
دونالد ترامب
ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزارة الخارجية".
وكشف البيان أن السلطات تعمل حاليا على إعداد خيارات إضافية لمساعدة المواطنين الأميركيين على مغادرة
الشرق الأوسط
، داعية إياهم إلى متابعة بريدهم الإلكتروني بشكل مستمر للاطلاع على أي معلومات جديدة أو تغييرات قد تطرأ في اللحظات الأخيرة.
وأكدت السفارة أنها تتابع الأوضاع عن كثب، وأنها ملتزمة بتقديم المعلومات والمساعدة في الوقت المناسب للمواطنين الأميركيين في المناطق المتأثرة بالتطورات الأمنية.
وحثت المواطنين على توخي الحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية، إضافة إلى مراجعة الإرشادات الصادرة عن السفارة بشكل
دوري
.
ولفت البيان إلى أنه يمكن للمواطنين الأميركيين الموجودين في
لبنان
التواصل مع
وزارة الخارجية
الأميركية عبر الرقم +1-202-501-4444 للحصول على معلومات ومساعدة تتعلق بإجراءات المغادرة. (روسيا اليوم)
