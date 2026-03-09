من السفارة الأميركية في لبنان: تحذير جديد لرعاياها

دعت السفارة الأميركية في ، مواطنيها إلى توخي الحذر ومتابعة التعليمات الرسمية، مؤكدة أن سلامة الرعايا تبقى أولوية قصوى للإدارة في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.

وأوضحت السفارة في بيان أن "حماية المواطنين تمثل أولوية بالنسبة للرئيس ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزارة الخارجية".



وكشف البيان أن السلطات تعمل حاليا على إعداد خيارات إضافية لمساعدة المواطنين الأميركيين على مغادرة ، داعية إياهم إلى متابعة بريدهم الإلكتروني بشكل مستمر للاطلاع على أي معلومات جديدة أو تغييرات قد تطرأ في اللحظات الأخيرة.



وأكدت السفارة أنها تتابع الأوضاع عن كثب، وأنها ملتزمة بتقديم المعلومات والمساعدة في الوقت المناسب للمواطنين الأميركيين في المناطق المتأثرة بالتطورات الأمنية.



وحثت المواطنين على توخي الحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية، إضافة إلى مراجعة الإرشادات الصادرة عن السفارة بشكل .



ولفت البيان إلى أنه يمكن للمواطنين الأميركيين الموجودين في التواصل مع الأميركية عبر الرقم +1-202-501-4444 للحصول على معلومات ومساعدة تتعلق بإجراءات المغادرة. (روسيا اليوم)