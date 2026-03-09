رئيس بلدية مشغرة إطلع على أضرار العدوان على منزل في البلدة وأعلن وقوفه الى جانب الأهالي

تفقد رئيس بلدية سحمرمحمد الخشن، يرافقه محمد ، الأضرار التي خلّفتها الغارة التي استهدفت أحد المنازل في البلدة، حيث اطّلع عن كثب على حجم الدمار الذي لحق بالمكان والمباني المحيطة.







كما اطمأن الخشن على صحة وسلامة الأهالي الذين كانوا موجودين في محيط موقع الاستهداف، مؤكداً "وقوف البلدية إلى جانبهم ومتابعتها لكل ما يلزم للتخفيف من تداعيات الحادث".







وتابع رئيس البلدية ميدانيا أعمال وإزالة الردميات من المكان المستهدف، بالتوازي مع التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية، ولا سيما الكهربائي وشبكات المياه، والعمل على معالجتها بالسرعة الممكنة لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.

