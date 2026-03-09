ماكرون من قبرص: "حزب الله" عرّض لبنان للخطر وعلى إسرائيل وقف عمليتها

قال الرئيس الفرنسيّ ، إنّ "حاملة الطائرات " ديغول" موجودة بالقرب من ".

وأضاف في مؤتمر صحافيّ مشترك مع نظيره القبرصيّ: "نطمئن جميع الشركاء الذين لدينا معهم اتفاقيات دفاعية. هدفنا هو أن نكون في موقع دفاعي مع كل الدول التي هاجمتها ".

وأكّد أنّه "يجب إعادة فتح مضيق هرمز".

وأشار ماكرون إلى أنّ " ردت على هجمات " "، والأخير عرّض للخطر، وعلى إسرائيل وقف عمليتها".

وقال: "أؤكد للبنانيين دعمنا الكامل".



وتابع ماكرون: "نرغب في المساهمة في خفض التصعيد في المنطقة وتأمين حرية الملاحة، وسننشر 8 فرقاطات إلى جانب حاملة الطائرات "شارل ديغول" في المنطقة".