قلق في إسرائيل من "عمليّة بريّة واسعة" في لبنان... هذا ما كشفه مسؤول كبير

قال مسؤول إسرائيلي كبير، إنّ "هيكل القيادة والسيطرة للنظام بدأ يضعف لكن لا مؤشر على انهيار قريب".



وأضاف المسؤول لصحيفة " " الأميركيّة: "لدينا شكوك في أنّ تسليح أو أقليات أخرى سيكون استراتيجية جيّدة".

وتابع: "قلقون من أنّ يأمر رئيس الحكومة الإسرائيليّة بعملية برية واسعة في ، فلا نُريد الإنجرار إلى مستنقع".