تنسيق بين السفارة وأطباء بلا حدود.. هكذا سيتم مواجهة تداعيات النزوح الفلسطيني

التقى سفير لدى ، محمد الأسعد، رئيسة بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في لبنان، لو كورماك، بحضور مدير فرع جمعية في لبنان، .



وذكر بيان للسفارة أنه جرى خلال اللقاء البحث في أوضاع اللاجئين في لبنان، وسبل التعاون والتنسيق بين السفارة والمنظمة لمواجهة تداعيات النزوح من المخيمات .

وعرض السفير الأسعد التطورات المتعلقة بعمليات النزوح، مشدداً على ضرورة مواكبتها من الأطراف كافة وتقديم مساعدات عاجلة وتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين في ظل الظروف المعيشية والحياتية الصعبة.



من جهتها، رحبت كورماك بالتعاون والتنسيق المشترك مع السفارة، واستعرضت أبرز التقديمات التي تقوم بها المنظمة الدولية في إطار مواكبة عمليات النزوح الحاصلة.