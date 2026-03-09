إلى المهتمين.. وزارة الطاقة تمدد مهلة الترشيح لمجالس إدارة مؤسسات المياه

أعلنت والمياه عن تمديد مهلة قبول طلبات الترشيح لملء مراكز أعضاء غير متفرغين، من داخل الملاك أو خارجه، لمجلسي إدارة مؤسستي ومياه الجنوبي، وذلك حتى تاريخ 22/3/2026 ضمناً.



تأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل الإدارة وضمن المسار الإصلاحي الذي تتبعه الوزارة لملء الشغور في المؤسسات الواقعة تحت وصايتها. وتتم هذه التعيينات استناداً إلى الأحكام القانونية والتنظيمية والنظام العام للمؤسسات العامة، ووفقاً للآلية التي أقرها والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين بقرار مباشر من الوزير.





Advertisement