"ما بدائلكم؟".. آلان عون يتحدى المزايدين ويدعو للابتعاد عن الشعبوية

صرح النائب من مجلس النواب منتقداً أداء إحدى الكتل النيابية، متهماً إياها بـ"التذاكي" من خلال تقديم اقتراح "خارج عن الواقع" للتمديد لمدة أربعة أشهر فقط، رغم علمها بأن نتائج الإحصاءات تشير إلى خسارة نصف أعضائها لمقاعدهم.

واعتبر عون أن رمي قرار التمديد لاحقاً عند الحكومة يمثل "هرطقة دستورية" غير مسبوقة، تمهيداً للموافقة على تمديد لمدة سنة في اللحظة الأخيرة.



وشدد عون على ضرورة التصرف بمسؤولية بعيداً عن "الشعبوية"، مؤكداً أن المشكلة تكمن في وضع البلد الحالي وليس في الحسابات .

وأضاف أنه عند زوال الأسباب الاستثنائية، يمكن خوض معركة لتقصير ولاية المجلس، متسائلاً في وجه المزايدين: "ما هي بدائلكم؟".



