من ساحة النجمة.. مرقص يكشف عن "خلية نحل" وزارية لحماية المرافق الحيوية

أوضح المحامي الدكتور ، في تصريح للصحافيين قبيل مشاركته في الجلسة التشريعية بمجلس النواب اليوم، أن رئيس الجمهورية والحكومة ورئيسها يعملون يومياً على حماية البنى التحتية والمرافق الحيوية وإبعاد شبح الحرب عنها، بالتوازي مع جهود لجم التصعيد وتلبية الاحتياجات الإغاثية. وأشار إلى أن الضربات الأخيرة لم تستهدف هذه المرافق، مؤكداً في الوقت نفسه عدم التعويل على أي ضمانات من الجانب .



وكشف الوزير عن عقد اجتماعات صباحية يومية للوزراء برئاسة رئيس الحكومة، تهدف إلى تنسيق العمل ومواكبة حاجات المواطنين، لا سيما في مجالات الإغاثة والتموين، إضافة إلى متابعة تداعيات ارتفاع أسعار العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي.



وختم مرقص مؤكداً أن الحكومة تعمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على ضمان تأمين المستلزمات المعيشية والطبية والغذائية، وتسهيل وصول الشحنات التموينية إلى مختلف المناطق .





