Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قماطي: لا أمن في إسرائيل طالما أمن لبنان مستباح

Lebanon 24
09-03-2026 | 10:52
قماطي: لا أمن في إسرائيل طالما أمن لبنان مستباح
قماطي: لا أمن في إسرائيل طالما أمن لبنان مستباح photos 0
أكد عضو المجلس السياسي في "حزب الله"، الوزير السابق محمود قماطي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن هدف الحزب من الحرب هو فرض معادلة دفاعية جديدة تلزم إسرائيل بالتنفيذ الفوري، مشدداً على مطالب بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح الأسرى، ووقف الاستباحة الدائمة، مع ترسيخ معادلة ردع تتيح للمقاومة الرد على أي خرق. وأوضح أن معادلة الحزب هي "لا أمن في لبنان يعني لا أمن في إسرائيل".

وأشار قماطي إلى عدم وجود أمد محدد للحرب، لافتاً إلى تصاعد الأصوات المعارضة للحرب داخل إسرائيل. وعن عمليات الإنزال في البقاع، اعتبر أنها تجاوزت البحث عن رفات رون أراد لتشمل أهدافاً تخريبية، مشيداً بالتصدي المشترك للجيش والشعب والمقاومة في النبي شيت، معتبراً إياه تأكيداً على قوة هذا الثلاثي.

وفيما يخص المفاوضات، دعا قماطي الدولة اللبنانية لاستغلال الفرصة التي أوجدتها المقاومة ميدانياً لفرض معادلة الردع، بدلاً من الاعتماد على الاتصالات الدبلوماسية التي لم تثمر سابقاً. وبشأن استهداف "القرض الحسن"، نفى قماطي علاقته بتمويل الحزب، مؤكداً أن الاستهداف يهدف للضغط على بيئة المقاومة وأن أموال الناس في أمان.

