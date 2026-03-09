قماطي: لا أمن في إسرائيل طالما أمن لبنان مستباح

أكد السياسي في " "، الوزير السابق محمود قماطي، في حديث لإذاعة " "، أن هدف الحزب من الحرب هو فرض معادلة دفاعية جديدة تلزم بالتنفيذ الفوري، مشدداً على مطالب بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي ، وإطلاق سراح الأسرى، ووقف الاستباحة الدائمة، مع ترسيخ معادلة ردع تتيح للمقاومة الرد على أي خرق. وأوضح أن معادلة الحزب هي "لا أمن في يعني لا أمن ".



وأشار قماطي إلى عدم وجود أمد محدد للحرب، لافتاً إلى تصاعد الأصوات للحرب داخل إسرائيل. وعن عمليات الإنزال في ، اعتبر أنها تجاوزت البحث عن رفات رون أراد لتشمل أهدافاً تخريبية، مشيداً بالتصدي المشترك للجيش والشعب والمقاومة في النبي شيت، معتبراً إياه تأكيداً على قوة هذا الثلاثي.



وفيما يخص المفاوضات، دعا قماطي لاستغلال الفرصة التي أوجدتها ميدانياً لفرض معادلة الردع، بدلاً من الاعتماد على الاتصالات الدبلوماسية التي لم تثمر سابقاً. وبشأن استهداف "القرض الحسن"، نفى قماطي علاقته بتمويل الحزب، مؤكداً أن الاستهداف يهدف للضغط على بيئة المقاومة وأن أموال الناس في أمان.





