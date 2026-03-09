البزري يتفقد "تعمير عين الحلوة" بعد العدوان: ضرورة لدعم عاجل

تفقّد النائب الدكتور منطقة تعمير التي تعرضت لاعتداء إسرائيلي بالأمس، واطلع على أحوال المواطنين وحجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية.



واستمع خلال جولته إلى مطالب الأهالي وأصحاب المحال واحتياجاتهم لإعادة تشغيل مؤسساتهم وتأهيل منازلهم، مؤكداً ضرورة الإسراع في توفير الدعم اللازم للمتضررين في ظل الخسائر الفادحة.

كما دعا ومجلس الجنوب إلى إنجاز المسح الفوري للأضرار، تمهيداً لتعويض الأهالي عن خسائرهم.



