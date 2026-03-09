سقوط مسيّرة في بلدة البيرة – عكار.. ولا إصابات

سقطت طائرة مسيّرة في منطقة مفتوحة ببلدة البيرة – ، وتحديداً في حي الباردة، دون أن تسفر الحادثة عن تسجيل أي إصابات.



وقد أُبلغ بالواقعة، حيث توجهت دورية عسكرية إلى موقع السقوط للكشف عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة.





