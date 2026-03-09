تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بري: لا أحد يُفكّر في المسّ بالجيش

Lebanon 24
09-03-2026 | 11:08
بري: لا أحد يُفكّر في المسّ بالجيش
بري: لا أحد يُفكّر في المسّ بالجيش photos 0
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار"، إنّ "لا أحد يُفكّر في المسّ بالجيش من الجندي إلى القائد رودولف هيكل".

 
