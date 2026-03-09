تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
أعلن عن إغتيال مسؤول بارز... هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيليّ عن "حزب الله"
Lebanon 24
09-03-2026
|
10:57
A-
A+
photos
قال
وزير الدفاع
الإسرائيليّ
يسرائيل كاتس
"لن نتراجع أمام "
حزب الله
".
وأضاف
كاتس
: "سنغتنم الفرصة لضرب "حزب الله" ومحاسبته".
واعتبر أنّ "نزوح مليون لبنانيّ في
جنوب لبنان
وفي الضاحية، دليلٌ على قوتنا وقدرتنا على الردع".
وشدّد كاتس على أنّ "
الحكومة اللبنانية
تحمّلت المسؤولية ووقّعت اتفاقيات وعليها الالتزام بها".
وتابع: "اغتلنا قائد وحدة نصر في "حزب الله".
لبنان
عربي-دولي
الحكومة اللبنانية
يسرائيل كاتس
وزير الدفاع
جنوب لبنان
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
إسرائيل
تابع
