أعلن عن إغتيال مسؤول بارز... هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيليّ عن "حزب الله"

قال الإسرائيليّ "لن نتراجع أمام " ".

وأضاف : "سنغتنم الفرصة لضرب "حزب الله" ومحاسبته".

واعتبر أنّ "نزوح مليون لبنانيّ في وفي الضاحية، دليلٌ على قوتنا وقدرتنا على الردع".

وشدّد كاتس على أنّ " تحمّلت المسؤولية ووقّعت اتفاقيات وعليها الالتزام بها".

وتابع: "اغتلنا قائد وحدة نصر في "حزب الله".