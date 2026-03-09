اتحاد لجان الأهل في المتن: لا تهاون في حماية التعليم.. والتدريس المدمج ضرورة

أصدر اتحاد لجان الأهل في مدارس المتن والخاصة بياناً حذر فيه من المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها ، مؤكداً أن حماية التربية والتعليم تمثل مصلحة عليا لا يجوز التهاون فيها.



ودعا الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات فورية لاستمرار العملية التعليمية، من خلال اعتماد برامج التدريس المدمج الذي يجمع بين الحضور في المدارس التي تسمح ظروفها الأمنية بذلك، والتعليم عن بُعد للطلاب غير القادرين على الحضور، وكذلك لطلاب المدارس التي اضطرت للإقفال لأسباب أمنية.

وأكد الاتحاد أن التوقف عن التدريس يؤدي إلى أضرار قد تتجاوز مخاطر الحروب نفسها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي من الانهيار.



كما أوصى الاتحاد بوجوب تشكيل خلية أزمة في كل مدرسة تضم ممثلين عن إدارة المدرسة، ولجان الأهل، ورابطة المعلمين لمواكبة المستجدات الأمنية والاجتماعية ساعة بساعة، معلناً إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات التربوية والأمنية.



