تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتحاد لجان الأهل في المتن: لا تهاون في حماية التعليم.. والتدريس المدمج ضرورة

Lebanon 24
09-03-2026 | 11:29
A-
A+
اتحاد لجان الأهل في المتن: لا تهاون في حماية التعليم.. والتدريس المدمج ضرورة
اتحاد لجان الأهل في المتن: لا تهاون في حماية التعليم.. والتدريس المدمج ضرورة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر اتحاد لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة بياناً حذر فيه من المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها لبنان، مؤكداً أن حماية التربية والتعليم تمثل مصلحة عليا لا يجوز التهاون فيها.

ودعا الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات فورية لاستمرار العملية التعليمية، من خلال اعتماد برامج التدريس المدمج الذي يجمع بين الحضور في المدارس التي تسمح ظروفها الأمنية بذلك، والتعليم عن بُعد للطلاب غير القادرين على الحضور، وكذلك لطلاب المدارس التي اضطرت للإقفال لأسباب أمنية.
 
وأكد الاتحاد أن التوقف عن التدريس يؤدي إلى أضرار قد تتجاوز مخاطر الحروب نفسها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي من الانهيار.

كما أوصى الاتحاد بوجوب تشكيل خلية أزمة في كل مدرسة تضم ممثلين عن إدارة المدرسة، ولجان الأهل، ورابطة المعلمين لمواكبة المستجدات الأمنية والاجتماعية ساعة بساعة، معلناً إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات التربوية والأمنية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تشكيل لجنة طوارئ صحية لمتابعة أوضاع أهالي المتن والنازحين
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:47:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: حماية المودعين ضرورة والقرارات لا تُبنى على الافتراضات
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:47:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي: لا تهاون مع المجرمين والمنفّذين حتى تحقيق العدالة
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:47:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: تكريس حماية التنوع اللغوي وتدريس اللغة الكردية في المدارس واعتبارها لغة وطنية
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:47:28 Lebanon 24 Lebanon 24

رابطة المعلمين

الكاثوليكية

الكاثوليك

القادري

التربوي

القادر

قادري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-03-09
Lebanon24
15:22 | 2026-03-09
Lebanon24
15:15 | 2026-03-09
Lebanon24
14:56 | 2026-03-09
Lebanon24
14:47 | 2026-03-09
Lebanon24
14:38 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24