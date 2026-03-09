أضرار في إسرائيل... صاروخ "غير مسبوق" أطلقه "حزب الله" قبل قليل

أطلق " " دفعة جديدة من الصواريخ من ، باتّجاه الأراضي المحتلة.

ودوّت في الأعلى، بعد إطلاق الصواريخ.

وفي هذا السياق، قال الإسعاف : "قدمنا العلاج لشخص أصيب خلال الهجوم الصاروخي الأخير من ".

وأشار وسائل إعلام إسرائيليّة، إلى "تضرّر مبان في وسط إثر الهجوم الصاروخي الأخير من لبنان".

ولفتت "القناة الـ15 الإسرائيليّة"، إلى أنّ "الجهات الأمنية تُرجّح إستخدام "حزب الله" لصاروخ أرض - أرض بعيد المدى ودقيق، في الدفعة الأخيرة".