جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قبلان يوجه رسالة "من صميم القلب" للرئيس عون: استمع لعقل نبيه بري

Lebanon 24
09-03-2026 | 11:41
قبلان يوجه رسالة من صميم القلب للرئيس عون: استمع لعقل نبيه بري
أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً موجهاً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أكد فيه أن قضية لبنان كقيمة وطنية وسيادية محمية من القتل والاحتلال الذي تقوده "تل أبيب"، مشدداً على أن "أصل أزمات المنطقة" يكمن فيها.

ودعا قبلان إلى "لم الشمل" وحفظ العائلة الوطنية ومنع أي فتنة داخلية، مشيراً إلى أن المشكلة الجذرية تكمن في استمرار إسرائيل في حرب الإبادة والغارات منذ تاريخ وقف النار. وأشاد بمواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، معتبراً إياه "نادرة وطنية" وحريصاً على لبنان المؤسسة والمشروع الوطني، ناصحاً رئيس الجمهورية بالاستماع إلى عقل بري، الذي حذر منذ اليوم الأول من إعدام إسرائيل لاتفاق وقف النار وإصرارها على احتلال النقاط الخمس.

وفي سياق دور رئيس الجمهورية، لفت المفتي قبلان إلى أن المطلوب منذ وقف إطلاق النار كان المبادرة إلى نشر الجيش اللبناني على الحافة الأمامية وجنوب النهر، معتبراً أن "مشكلة القرار السياسي" هي التي منعت الجيش من القيام بدوره ووظيفته الوطنية، ولم تمكّنه من ذلك.

وشدد قبلان على أن منصب رئيس الجمهورية يفرض عليه أن يكون "الأب الوطني" لكل مجهود يهدف إلى حماية البلد وتحريره، مؤكداً أن الخلاف بين أهل البلد الواحد له مخارج، وأن اللحظة تستوجب التلاقي لا الافتراق. وختم البيان بالتأكيد على أن "القضية لبنان لا إيران، والخصم تل أبيب لا طهران"، داعياً إلى تعزيز المنعة الوطنية بدلاً من إضعافها بالانقسام.


