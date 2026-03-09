قبلان يوجه رسالة "من صميم القلب" للرئيس عون: استمع لعقل نبيه بري

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً موجهاً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أكد فيه أن قضية كقيمة وطنية وسيادية محمية من القتل والاحتلال الذي تقوده "تل أبيب"، مشدداً على أن "أصل أزمات المنطقة" يكمن فيها.



ودعا قبلان إلى "لم الشمل" وحفظ العائلة الوطنية ومنع أي فتنة داخلية، مشيراً إلى أن المشكلة الجذرية تكمن في استمرار في حرب الإبادة والغارات منذ تاريخ وقف النار. وأشاد بمواقف ، معتبراً إياه "نادرة وطنية" وحريصاً على لبنان المؤسسة والمشروع الوطني، ناصحاً رئيس الجمهورية بالاستماع إلى عقل ، الذي حذر منذ اليوم الأول من إعدام إسرائيل لاتفاق وقف النار وإصرارها على احتلال النقاط الخمس.



وفي سياق دور رئيس الجمهورية، لفت المفتي قبلان إلى أن المطلوب منذ وقف إطلاق النار كان المبادرة إلى نشر على الحافة الأمامية وجنوب النهر، معتبراً أن "مشكلة القرار السياسي" هي التي منعت الجيش من القيام بدوره ووظيفته الوطنية، ولم تمكّنه من ذلك.



وشدد قبلان على أن منصب رئيس الجمهورية يفرض عليه أن يكون "الأب الوطني" لكل مجهود يهدف إلى حماية البلد وتحريره، مؤكداً أن الخلاف بين أهل البلد الواحد له مخارج، وأن اللحظة تستوجب التلاقي لا الافتراق. وختم البيان بالتأكيد على أن "القضية لبنان لا ، والخصم تل أبيب لا طهران"، داعياً إلى تعزيز المنعة الوطنية بدلاً من إضعافها بالانقسام.







