الرئيس السوريّ: نقف إلى جانب جوزاف عون بنزع سلاح "حزب الله"

قال الرئيس السوريّ ، "نؤمن بأن استقرار هو لاستقرار والمنطقة".

وأضاف الشرع خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع عدد من قادة دول : "ندعم الخطوات الجادة والحاسمة التي تتخذها حكومتا ولبنان لإبعاد الخطر عن بلديهما ومنع أي انزلاق باتجاه الصراع".

وتابع: "نقف إلى جانب الرئيس اللبناني بنزع سلاح " ".