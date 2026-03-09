غادر المكان الذي نزح إليه ولم يعد… عبدالله مفقود (صورة)

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المدعو:(مواليد عام 1952، لبناني)الذي غادر بتاريخ 8-3-2026، المكان الذي نزح إليه، الكائن في بلدة ريمات – ، ولم يعد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر جزين في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 780002-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.