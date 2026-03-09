غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة

شنّ العدو ، مساء الإثنين، سلسلة غارات استهدفت بلدات عدّة في والضاحية الجنوية.



وفي ما يلي قائمة بالمناطق التي استهدف الجيش الإسرائيلي اعتباراً من الساعة الـ6 مساء (تحديث مستمر):

- شوكين، جنوب

- بيت ليف، جنوب لبنان

- مجدل زون، جنوب لبنان

- تبنين، جنوب لبنان

- بيت ليف، جنوب لبنان

- أنصارية، جنوب لبنان

- عيتا الجبل، جنوب لبنان

- ، جنوب لبنان



- صريفا، جنوب لبنان



- الشهابية، جنوب لبنان، سقوط



- برج رحال، جنوب لبنان

- وادي العيون في اطراف بلدة بيت ليف - قضاء

- مبنى القرض الحسن في محلة السانت تريز -

- النميرية قضاء ، سقوط عدد من

- مبنى القرض الحسن بين العاقبية والبيسارية

-مجدل زون قضاء صور